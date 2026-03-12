Giornale di Brescia
Andersen Consulting rafforza la piattaforma con l'azienda collaboratrice Ambit Iberia

Andersen Consulting amplia le sue capacità di tecnologia e trasformazione aziendale attraverso un accordo di collaborazione con Ambit Iberia, società di consulenza specializzata in soluzioni digitali e normative per il settore delle scienze della vita.

Fondata nel 2003 e con sede in Spain, Ambit Iberia offre soluzioni integrate di consulenza, tecnologia e talenti per aziende farmaceutiche, biotecnologiche e di dispositivi medici. L'azienda aiuta i clienti a soddisfare gli standard di qualità, conformità e normativi in costante evoluzione attraverso servizi che comprendono affari normativi, integrità dei dati, convalida dei sistemi informatici e trasformazione digitale. Sfruttando oltre 20 anni di competenze nel settore, Ambit Iberia offre inoltre servizi di capitale umano e ricerca di dirigenti che connettono le organizzazioni con professionisti specializzati e talento senior, potenziando l'efficienza e guidando la crescita sostenibile in un ambiente altamente regolamentato.

“Ci siamo sempre concentrati sulla fornitura di servizi di consulenza e tecnologia specializzati che aiutano le aziende farmaceutiche, biotecnologiche e produttrici di dispositivi medici a rispettare i massimi standard di qualità e conformità”, ha dichiarato Brismark Antoniony Díaz, amministratore delegato di Ambit Iberia. “La collaborazione con Andersen Consulting segna una fase critica in quel percorso e ci consente di scalare le nostre capacità a livello globale, portando lo stesso livello di eccellenza, conformità e know-how tecnico ai clienti di tutto il mondo”.

Il Presidente globale e AD di Andersen Mark L. Vorsatz ha aggiunto, “Ambit Iberia incarna l'innovazione e la precisione richieste nel panorama odierno delle scienze della vita. La competenza e l'impegno dell'azienda verso l'eccellenza normativa migliorano la loro capacità di fornire servizi di consulenza multidisciplinare che connettono strategia, tecnologia e capitale umano. Queste capacità completano la piattaforma globale della nostra organizzazione e ampliano il valore che offriamo ai clienti di tutto il mondo”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

