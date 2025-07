Andersen Consulting promuove le capacità per la trasformazione digitale in collaborazione con Exponential Digital Solutions

Andersen Consulting prosegue nella realizzazione della propria piattaforma di consulenza digitale grazie alla collaborazione con Exponential Digital Solutions (10xDS), azienda specializzata nella trasformazione basata sull'AI e sulle tecnologie emergenti.

Fondata nel 2016 dal CEO Binu Koshy, 10xDS propone soluzioni di prossima generazione nell'ambito dell'automazione, dell'analisi, dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e dello sviluppo dei prodotti digitali. L'approccio multidisciplinare che caratterizza l'azienda fonde competenza tecnica e visione strategica, e supporta i clienti nell'adozione e nella crescita di soluzioni totalmente innovative. Con un'esperienza transfrontaliera che abbraccia diversi settori, 10xDS opera per risolvere le inefficienze operative e sbloccare nuovo valore tramite l'innovazione digitale.

"Noi di 10xDS abbiamo fondato un'organizzazione radicata nell'innovazione e nella certezza che l'AI e le tecnologie emergenti possono migliorare nettamente i risultati ottenuti dalle aziende", è il commento di Koshy. "Questa collaborazione supporta la nostra missione: far crescere le soluzioni digitali trasformative ed espandere la portata di ciò che possiamo offrire ai clienti in tutto il mondo".

"L'esperienza di Binu nei servizi professionali e la sua competenza nel dirigere le iniziative di trasformazione su larga scala apportano una preziosa prospettiva alla nostra piattaforma di consulenza", afferma Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "L'arrivo di 10xDS riflette il tipo di organizzazione proiettata al futuro e focalizzata sulla tecnologia con cui puntiamo ad allinearci, basata sull'innovazione e realizzata per un impatto reale sul business. Le capacità specialistiche di quest'azienda nell'automazione, nell'AI e nell'esecuzione digitale ci consentiranno di offrire ai nostri clienti soluzioni ancora più complete e orientate alla tecnologia".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che propone una suite completa di servizi comprensivi di strategia aziendale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione AI, oltre che di soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global , e offre una competenza impareggiabile in materia di consulenza e nell'ambito fiscale, legale, di valutazione e di mobilità internazionale grazie a una piattaforma globale che vanta oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo. È presente in più di 500 sedi tramite le imprese associate e con cui collabora. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza tramite le imprese associate e con cui collabora a livello internazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250723189128/it/

mediainquiries@Andersen.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire