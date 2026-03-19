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Andersen Consulting potenzia l'offerta della cybersicurezza attraverso la collaborazione con Trillium Information Security Systems

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Andersen Consulting consolida le sue capacità in fatto di tecnologia e gestione del rischio grazie a un accordo di collaborazione con Trillium Information Security Systems (TISS), azienda specializzata in cybersicurezza.

Con una presenza in Canada e in Pakistan, TISS offre soluzioni di cybersicurezza complete a organizzazioni operanti nei settori dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e nel settore pubblico. Il team dell'azienda offre un'ampia suite di servizi, tra cui valutazioni di sicurezza, operazioni gestite di sicurezza, servizi "red team", informatica forense e risposta agli incidenti, oltre a consulenza GRC. Con quasi vent'anni di esperienza, TISS propone difese adattive, basate su informazioni che aiutano i clienti ad anticipare e rispondere alle minacce informatiche in costante evoluzione.

“In TISS, lavoriamo per creare un ambiente digitale più sicuro consentendo alle organizzazioni di operare in modo sicuro e con fiducia”, ha dichiarato Mahir Mohsin Sheikh, CEO di TISS. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci permette di unire la nostra vasta esperienza tecnica e un quadro globale per la consulenza, permettendo ai clienti di tutto il mondo di sviluppare strategie di cybersicurezza utilizzabili, scalabili e resilienti”.

Mark L. Vorsatz, Presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “TISS si è imposta come leader nella cybersicurezza, tutelando l'infrastruttura critica e i sistemi aziendali. Questa collaborazione arricchisce la nostra capacità di offrire tecnologia olistica e soluzioni per affrontare i rischi che aiutano i clienti a proteggere, adattare e crescere in un ambiente che cambia rapidamente”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

mediainquiries@Andersen.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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