Andersen Consulting potenzia la propria piattaforma grazie a Peers Technology + Consulting

Andersen Consulting dà il via alla collaborazione con Peers Consulting + Technology, azienda brasiliana famosa per l'accelerazione del cambiamento strategico grazie all'innovazione digitale e alle avanzate capacità analitiche.

Nata nel 2012, Peers offre servizi completi che combinano analisi strategica ed esecuzione digitale, con un'offerta che spazia tra analisi avanzate e AI generativa, strategia IT, customer experience, finanza, cibersicurezza, sostenibilità, supply chain, fusioni e acquisizioni (M&A) e trasformazione organizzativa. Nota per il suo impatto in America Latina, Peers aiuta i clienti a modernizzare le operazioni, a migliorare il processo decisionale e a promuovere performance sostenibili.

"Riteniamo che sia la confluenza tra dati, tecnologia e analisi umana a generare cambiamenti significativi", è il commento di Pedro Ribeiro, Managing Partner dell'azienda. "Collaboriamo a stretto contatto con i nostri clienti per trasformare le sfide in percorsi di crescita; collaborare con Andersen Consulting ci consente di estendere questo approccio a livello globale e di aiutare un maggior numero di organizzazioni a gestire la complessità all'insegna di chiarezza e rapidità".

"Peers ha trovato il modo per connettere una strategia coraggiosa con un'esecuzione pragmatica, proprio ciò che occorre ai nostri clienti nei mercati in rapida evoluzione", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente e CEO di Andersen. "La dimostrata esperienza di quest'azienda in termini di performance digitale e di trasformazione guidata dall'AI completa la nostra piattaforma globale".

