Andersen Consulting firma un accordo di collaborazione con Ventum Consulting
Andersen Consulting amplia la sua piattaforma globale con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice Ventum Consulting, un'azienda di consulenza in materia di trasformazione aziendale e tecnologia con sede in Germania, specializzata in trasformazione digitale, agilità aziendale, sviluppo di prodotti, innovazione basata sui dati e tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale.
Ventum Consulting aiuta le organizzazioni a colmare il divario tra business e tecnologia fornendo soluzioni personalizzate in ambito di strategia, ottimizzazione dei processi e implementazione IT. Le competenze dell'azienda comprendono dati e AI, sicurezza informatica, architettura aziendale, sostenibilità, trasformazione del cloud e abilitazione con metodologie agili, che rappresentano solo alcuni dei servizi offerti nell'ampio portafoglio dell'azienda. Ventum Consulting collabora con clienti in vari settori, tra cui quello automobilistico e manifatturiero, dei servizi finanziari e assicurativi, sanitario e delle scienze della vita, oltre al settore pubblico, per accelerare la trasformazione digitale, migliorare la resilienza operativa e promuovere valore aziendale misurabile, preparando le aziende alla prossima era.
“Collaborare con Andersen Consulting ci consente di rafforzare la nostra portata globale, mantenendo nel contempo la nostra attenzione sull'innovazione e la vicinanza al cliente”, ha dichiarato Hajo Börste, socio di Ventum Consulting. “Attraverso uno sviluppo strutturato congiunto del business e alla condivisione di capacità operative, possiamo unire le forze per fornire soluzioni di trasformazione complete, di grande impatto e scalabili che aiutano le organizzazioni ad adattarsi e posizionarsi per garantire un successo continuo”.
“Questa collaborazione rafforza la nostra capacità di offrire soluzioni integrate che connettono strategia, tecnologia ed esecuzione”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le competenze tecniche e la cultura collaborativa di Ventum Consulting completano la nostra piattaforma di consulenza globale e potenziano la nostra capacità di aiutare i clienti a trasformarsi e crescere”.
Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.
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