Andersen Consulting espande le proprie capacità con Assure Consulting

Andersen Consulting consolida la propria piattaforma con l'arrivo dell'azienda collaboratrice Assure Consulting, società tedesca di consulenza gestionale specializzata nel management di progetti e di portafogli di progetti.

Assure Consulting nasce nel 2003 per supportare le organizzazioni nella realizzazione di progetti e trasformazioni complesse. L'azienda aiuta i clienti a istituire e gestire Project Management Office (PMO), a rafforzare la governance e la gestione del portafoglio e ad applicare approcci di project management classici, agili o ibridi personalizzati in base alle rispettive esigenze. Assure Consulting fornisce anche supporto pratico per la messa in opera di sistemi e processi su larga scala, per la gestione integrata del cambiamento mirato alla trasformazione organizzativa e culturale e per i programmi di coaching e formazione, nel rispetto degli standard di gestione progettuale riconosciuti a livello internazionale, nell'obiettivo di sviluppare competenze sostenibili nell'ambito delle organizzazioni clienti.

"Grazie a questa collaborazione potremo ampliare sia le competenze acquisite nella consegna dei progetti, sia le capacità di trasformazione agile per i clienti che affrontano cambiamenti sempre più complessi", è il commento di Christian Rawcliffe, direttore generale di Assure Consulting. "Insieme, aiuteremo le organizzazioni non solo a migliorare la pianificazione, ma anche ad attuare i progetti in modo più affidabile, integrando il cambiamento nella cultura aziendale per garantirne la continuità anche oltre il ciclo di vita del progetto".

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto: "Assure Consulting apporta una combinazione esclusiva di disciplina approfondita nell'esecuzione dei progetti, ambito culturale e adattabilità, tutti elementi essenziali nell'attuale contesto aziendale dinamico. È una collaborazione che ci consente di migliorare la nostra capacità di realizzare una trasformazione completa: dalla strategia e dall'abilitazione digitale fino all'esecuzione operativa in grado di trasformare i progetti in risultati".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

