Andersen Consulting avvia una collaborazione con l'azienda partner Codezilla

Andersen Consulting rafforza le proprie capacità di trasformazione digitale con un accordo di collaborazione con Codezilla, un'azienda di sviluppo software su misura con sede in Romania.

Codezilla è un'azienda specializzata nello sviluppo di prodotti software su misura in grado di risolvere le sfide aziendali grazie a un approccio multidisciplinare che integra lo sviluppo software con profonde competenze di marketing. Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato, l'azienda supporta agenzie pubblicitarie in qualità di risorsa di implementazione e consulenza digitale, lavorando con una base clienti eterogenea, che comprende aziende nel settore sanitario e dei dispositivi medici. I team interni di Codezilla comprendono ingegeneria, progettazione e strategia e offrono soluzioni omnicanale per clienti regionali e globali.

"Riteniamo che un software eccezionale sia il risultato di una solida progettazione e di un'esecuzione disciplinata", ha dichiarato Sebastian Doroftei, CEO di Codezilla. "La nostra collaborazione con Andersen Consulting apre nuove opportunità e ci consente di abbinare la nostra strategia guidata dalla progettazione e incentrata sullo sviluppo alla piattaforma globale di Andersen Consulting per offrire ai clienti soluzioni fluide e integrate."

"Codezilla porta un'iniezione di energia dinamica e una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi che è in linea con la nostra idea di consulenza moderna", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La sua eccellenza tecnica e il modello di assistenza orientato al cliente integrano la nostra strategia mentre continuiamo ad ampliare le nostre capacità a livello globale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204378009/it/

mediainquiries@Andersen.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire