Andersen Consulting approfondisce il suo portafoglio con LBC

Andersen Consulting rafforza le sue capacità attraverso un Accordo di collaborazione con LBC, azienda internazionale con sede in Portogallo, nota per il suo approccio integrato all'ottimizzazione delle imprese, alla trasformazione digitale e allo sviluppo del capitale umano, abbinando creatività ed etica umana con l'AI per accelerare la creazione del valore.

Fondata nel 2001, LBC supporta organizzazioni internazionali, entità governative e aziende in vari settori, tra cui quello finanziario, energetico, TMT, dei trasporti e pubblico. Al servizio di clienti in Africa, nelle Americhe e in Europa, LBC offre consulenza gestionale, trasformazione digitale, costruzione della capacità e abilitazione all'intelligenza artificiale. Nota per una cultura di trasformazione innovativa incentrata sulle prestazioni continue, l'azienda aiuta i clienti a orientarsi nella complessità dei cambiamenti con impatto misurabile. I recenti investimenti nell'AI aziendale migliorano le sue capacità nell'UX/UI, nell'automazione, nell'analitica e nelle soluzioni web.

“In LBC, la nostra missione è radicata nella creazione congiunta di impatto significativo e duraturo”, ha dichiarato Carlos Valleré de Oliveira, fondatore e CEO di LBC. “Aiutiamo i clienti a definire il loro futuro e a guidare con chiarezza e convinzione. Collaborare con Andersen Consulting amplifica la nostra capacità di farlo nelle geografie e nelle industrie, portando maggiore rilevanza, risorse e portata al lavoro nel quale siamo profondamente impegnati. Insieme, siamo in grado di offrire valore sostenibile che dura ben oltre ogni singolo impegno”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “La trasformazione non è semplicemente una questione di avere un programma; richiede una mentalità radicata nell'agilità, nella responsabilità e nell'esecuzione sostenuta. Ciò che fa emergere LBC è la sua abilità di unire conoscenza strategica, trasformazione digitale e sviluppo del talento, supportata dall'abilitazione all'AI in un modo che guida un reale cambiamento nei comportamenti e nelle prestazioni a lungo termine. Il loro approccio orientato al futuro completa le nostre capacità e migliora il valore che offriamo ai clienti che si orientano nella complessità e costruiscono il futuro”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

