Andersen Consulting amplia l'offerta di cybersicurezza e tecnologia con l'aggiunta di Move

Andersen Consulting ha stipulato un accordo di collaborazione con Move, un leader nel settore delle infrastrutture IT, dei servizi gestiti e delle soluzioni digitali aziendali con una presenza in Norvegia e Svezia.

Fondata nel 1989, Move offre servizi di consulenza, soluzioni IT e servizi gestiti. Le competenze dell'azienda comprendono cybersicurezza, soluzioni su cloud, soluzioni di server e archiviazione, comunicazioni di rete e adozione di intelligenza artificiale. Move funziona con aziende medio-grandi per progettare, implementare e gestire ambienti informatici sicuri, scalabili e pronti per il futuro.

"Questa collaborazione rappresenta un'opportunità entusiasmante per creare valore ancora maggiore per i nostri clienti", ha dichiarato Roald Sannæs, amministratore delegato di Move. "Con le nostre capacità e la portata globale e le competenze di Andersen Consulting, possiamo offrire soluzioni più olistiche, aiutando le organizzazioni a risolvere le sfide odierne e anticipare le opportunità future".

"La solida reputazione di Move in Norvegia si basa sulla sua eccellenza tecnica e sull'impegno nel successo dei clienti", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Questa collaborazione aiuterà i clienti a orientarsi tra le complessità con chiarezza, rapidità e sicurezza, posizionandoli per una crescita sostenuta in un'economia sempre più digitale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

