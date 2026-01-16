Andersen Consulting amplia l'offerta del capitale umano con l'aggiunta di Jakarta Consulting Group

Andersen Consulting arricchisce le proprie capacità grazie a un Accordo di collaborazione con Jakarta Consulting Group (JCG), società di consulenza nota per la sua competenza in ambito di trasformazione aziendale, strategia del capitale umano e sviluppo della leadership.

Con sede in Indonesia, JCG ha prestato servizi di consulenza ad aziende in settori come immobiliare, minerario e manifatturiero attraverso una trasformazione strategica e culturale. Con offerte fondamentali che comprendono consulenza aziendale e gestionale, consulenza in ambito HR, valutazione e formazione della dirigenza, la società è rinomata per la capacità di trasformare le aziende e i leader con agilità, intelligenza culturale e soluzioni guidate dall'esecuzione.

“Abbiamo sempre creduto che la trasformazione sostenibile parte dalle persone: quando i dirigenti si evolvono, le aziende fanno seguito”, ha dichiarato Patricia Susanto, CEO di Jakarta Consulting Group. “Riunendo la prospettiva globale di Andersen Consulting e le nostre conoscenze locali, possiamo offrire ai clienti soluzioni più olistiche per orientarsi tra i cambiamenti e guidare con determinazione”.

“JCG si è guadagnata la fiducia di alcune delle istituzioni più rispettate della regione fornendo soluzioni che sono sia strategiche che incentrate sulle persone”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Grazie alla nostra collaborazione, aiuteremo le organizzazioni ad affrontare trasformazioni complesse, potenziare le linee di leadership e allineare la cultura alle prestazioni”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

