Andersen Consulting amplia la presenza attraverso la collaborazione con Hilal Technology

Andersen Consulting stringe un accordo di collaborazione con Hilal Technology per rafforzare le sue capacità di infrastrutture digitali, cybersecurity e AI.

Con una presenza in Bahrain, Arabia Saudita, negli EAU, in Oman e in India, Hilal Technology offre infrastrutture digitali a spettro completo e servizi gestiti in ambito di cloud computing, cybersecurity, AI aziendale e integrazione dei sistemi. I suoi prodotti comprendono servizi su cloud, sicurezza e operazioni di rete, ERP e implementazione di applicazioni e lo sviluppo di capacità di AI generativa. Con un team di oltre 250 professionisti, l'azienda supporta un'ampia gamma di industrie, tra cui servizi finanziari, il settore gas-petrolifero, della logistica e governativo.

“La trasformazione è più di sistemi, è preparazione, fiducia, collaborazione costante”, ha dichiarato Roshan George, direttore di Hilal Technology. “Siamo entusiasti di collaborare con Andersen Consulting e proporre soluzioni scalabili che riflettono i ritmi dell'evoluzione digitale nella regione”.

“Hilal Technology offre soluzioni che completano la nostra piattaforma globale”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Il loro approccio multidisciplinare e incentrato sull'esecuzione si allinea perfettamente con il nostro impegno per aiutare i clienti a modernizzare su scala e accelerare i risultati riducendo nel contempo al minimo i rischi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

