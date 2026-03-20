Andersen Consulting amplia la piattaforma tecnologica in Francia

Andersen Consulting amplia la sua gamma di aziende per la trasformazione digitale grazie a un accordo di collaborazione con Teolia Consulting, azienda francese specializzata in gestione di progetti e prodotti, progettazione di piattaforme cloud, trasformazione dei dati e integrazione e adozione della suite Atlassian.

Fondata nel 2014, Teolia Consulting aiuta le organizzazioni a ottenere prestazioni digitali, dalle metodologie agili alle soluzioni per ridurre i tempi di immissione sul mercato. L'azienda è specializzata nella fornitura di strategie integrate che allineano tecnologia e cambiamenti a livello organizzativo. L'azienda opera nei settori bancario, assicurativo, della moda e della vendita al dettaglio, permettendo ai clienti di rafforzare la propria resilienza e accelerare la maturità digitale.

“In Teolia Consulting, crediamo che la vera trasformazione si verifichi quando la tecnologia e le persone si evolvono insieme”, ha dichiarato Lucienne Jacquet, managing partner di Teolia. “Collaborando con Andersen Consulting, non solo amplifichiamo il nostro impatto ma otteniamo anche l'accesso a un’un’organizzazione internazionale di persone che hanno il nostro stesso orientamento. Questa sinergia ci consente di fornire soluzioni integrate su scala globale, coordinarci senza soluzione di continuità tra i vari mercati e mettere la nostra competenza tecnica al servizio dei clienti che cercano di ottimizzare le proprie prestazioni”.

“Teolia Consulting unisce profonde competenze tecnologiche e capacità trasformative”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La forza tecnica dell’azienda e le sue soluzioni innovative completano la nostra piattaforma, permettendoci di garantire risultati concreti per i clienti che affrontano complesse sfide digitali”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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