Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice Stratis Consulting in Irlanda

Andersen Consulting firma un accordo di collaborazione con Stratis Consulting, azienda con sede a Dublino specializzata in rapporti di lavoro strategici, strategia del personale e politiche sul posto di lavoro.

Fondata nel 2017, Stratis Consulting è una società di consulenza riconosciuta per la sua vasta esperienza nei rapporti di lavoro e nella strategia di leadership. La società collabora da vicino con dirigenti senior, CdA e responsabili delle risorse umane come consulente di fiducia per progettare soluzioni pratiche, incentrate sulle persone che migliorano il coinvolgimento, rafforzano l'efficacia della leadership allineano la strategia della forza lavoro con gli obiettivi aziendali a lungo termine. Stratis Consulting aiuta le organizzazioni a orientarsi tra le attività M&A e i cambiamenti importanti all'interno delle aziende per garantire la pratica e l'implementazione efficace delle strategie per le risorse umane.

“In Stratis, crediamo che una strategia incentrata sulle persone, supportata da rapporti di lavoro positivi rappresenti una strategia aziendale”, ha dichiarato Brendan McGinty, socio amministratore di Stratis Consulting. “Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni a riconoscere il valore dei rapporti di lavoro strategici nel promuovere i proprio programma a favore delle persone e nel tradurlo in risultati concreti per l'azienda e il luogo di lavoro. Attraverso la nostra collaborazione con Andersen Consulting, possiamo estendere questa filosofia a una piattaforma più ampia, aiutando le organizzazioni globali a coltivare la capacità di leadership, migliorare il coinvolgimento dell'organico e orientarsi nella trasformazione con fiducia e determinazione”.

“Stratis aggiunge vaste competenze nella trasformazione della forza lavoro e nei rapporti di lavoro”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La sua leadership nella definizione delle moderne strategie per il luogo di lavoro completa la nostra piattaforma di consulenza e rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni integrate che promuovono prestazioni aziendali sostenibili”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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