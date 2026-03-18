Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice Milestone Technologies

Andersen Consulting continua a rafforzare la sua piattaforma di trasformazione digitale con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice statunitense Milestone Technologies, fornitore consolidato globale di servizi IT e soluzioni digitali.

Fondata nel 1997, Milestone Technologies offre soluzioni complete di tecnologia e outsourcing che comprendono servizi per gli ambienti di lavoro digitali, gestione del cloud e delle infrastrutture, dati, intelligenza artificiale e automazione, applicazioni e ingegneria digitale, outsourcing dei processi aziendali e implementazione di piattaforme per ServiceNow e Salesforce. Con sede a Fremont, California, Milestone è presente in 35 Paesi e collabora con alcune delle aziende più grandi al mondo. Il modello di implementazione integrata dell'azienda consente ai clienti di trasformare le operazioni informatiche, potenziare l'efficienza dei servizi e ampliare ecosistemi tecnologici senza soluzione di continuità in tutto il mondo.

“Milestone Technologies, organizzazione incentrata sui dipendenti, offre risultati aziendali misurabili e accelera la trasformazione digitale per clienti in tutte le industrie grazie alle profonde competenze tecniche e di processo”, ha dichiarato Sameer Kishore, CEO di Milestone Technologies. “Siamo entusiasti della nostra collaborazione con Anderson Consulting perché abbina la nostra eccellenza operativa e la loro presenza internazionale, consentendoci di offrire valore ineguagliato ai nostri clienti in tutto il mondo”.

“Le vaste competenze tecniche e le capacità in ambito di servizi gestiti di Milestone Technologies potenziano la nostra capacità di fornire soluzioni digitali integrate in tutto il mondo”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Questa collaborazione rafforza la nostra piattaforma e permette ai nostri clienti di passare facilmente da strategia a esecuzione utilizzando la tecnologia migliore del settore e capacità di esecuzione su vasta scala”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global , e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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