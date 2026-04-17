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Anchored lancia azioni USA tokenizzate per un maggior accesso da parte degli investitori internazionali

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Anchored, il sistema operativo digitale globale per gli asset del mondo reale, oggi ha reso noto il lancio del suo primo prodotto, le azioni statunitensi tokenizzate, sulla rete Layer 1 a performance elevate di Monad, in particolare dei primi 10 titoli quotati al Nasdaq grazie all'integrazione con Monday Trade. Fondamentale per questo debutto è stato Alpaca, leader mondiale nelle API dedicate alle infrastrutture di brokeraggio e layer infrastrutturale per il supporto delle azioni tokenizzate, specializzato nell'accesso a opzioni, azioni, ETF, reddito fisso e criptovalute.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416481806/it/

Anchored Launches US Tokenized Stocks to Expand Global Investor Access

Anchored Launches US Tokenized Stocks to Expand Global Investor Access

Dall'inizio del 2025, il valore totale delle azioni USA tokenizzate è aumentato quasi del 300%, con Alpaca come infrastruttura principale per il loro supporto*.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Lavinia Chirico
press@alpaca.markets



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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