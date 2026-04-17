Anchored lancia azioni USA tokenizzate per un maggior accesso da parte degli investitori internazionali
Anchored, il sistema operativo digitale globale per gli asset del mondo reale, oggi ha reso noto il lancio del suo primo prodotto, le azioni statunitensi tokenizzate, sulla rete Layer 1 a performance elevate di Monad, in particolare dei primi 10 titoli quotati al Nasdaq grazie all'integrazione con Monday Trade. Fondamentale per questo debutto è stato Alpaca, leader mondiale nelle API dedicate alle infrastrutture di brokeraggio e layer infrastrutturale per il supporto delle azioni tokenizzate, specializzato nell'accesso a opzioni, azioni, ETF, reddito fisso e criptovalute.
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Anchored Launches US Tokenized Stocks to Expand Global Investor Access
Dall'inizio del 2025, il valore totale delle azioni USA tokenizzate è aumentato quasi del 300%, con Alpaca come infrastruttura principale per il loro supporto*.
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Lavinia Chirico
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