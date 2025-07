Anchorage Digital collabora con Ethena Labs per lanciare il primo stablecoin conforme a GENIUS e regolamentato a livello federale

Anchorage Digital, sede della prima e unica banca di criptovalute regolamentata a livello federale, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Ethena Labs, creatore di USDe e USDtb, per portare USDtb negli Stati Uniti come il primo stablecoin con un percorso definito di conformità con il GENIUS Act recentemente approvato, la prima legge americana a regolamentare l'emissione di stablecoins.

Il lancio sarà il primo a utilizzare la piattaforma di emissione di stablecoin di Anchorage Digital, una soluzione chiavi in mano che consente alle istituzioni di lanciare e distribuire dollari digitali totalmente regolamentati. La decisione di Anchorage Digital di collaborare con Ethena, un progetto incentrato sullo sviluppo di rail e prodotti sicuri e guidati dalla conformità che offrono agli investitori istituzionali accesso ai vantaggi unici degli asset digitali, segna un notevole passo avanti nell'allineamento con la normative del sistema finanziario statunitense.

Il sodalizio prevede che lo stablecoin USDtb, attualmente emesso all'estero, venga emesso negli Stati Uniti da Anchorage Digital Bank, posizionando l'azienda come principale emittente statunitense di stablecoin per gli istituti alla ricerca di dollari digitali conformi alle normative, programmabili e allineati con i massimi standard normativi imposti dal GENIUS Act. L'emissione di questo stablecoin nel quadro di conformità statunitense consente una più facile integrazione nel sistema finanziario degli Stati Uniti e offre agli istituti finanziari percorsi più accessibili e regolamentati per detenere gli USDtb.

“Il passaggio del GENIUS Act offre la chiarezza normativa che consente agli istituti finanziari regolamentati a livello federale come Anchorage Digital Bank di partecipare pienamente all'ecosistema dello stablecoin. Siamo orgogliosi di supportare Ethena nel portare questo prodotto negli States, aiutando a fornire ai partner un grado di trasparenza e fiducia ancora maggiore. Poiché gli stablecoin stanno diventando una base fondamentale della finanza moderna, è essenziale che siano costruiti su un'infrastruttura sicura, conforme alle normative e realizzata per durare nel tempo”. — Nathan McCauley, CEO e Cofondatore di Anchorage Digital

“Mentre abbiamo già assistito a una forte domanda di USDtb, prevediamo che la conformità a GENIUS consenta ai nostri partner e ai titolari di ampliare significativamente e con fiducia l'utilizzo dello stablecoin in nuovi prodotti e piattaforme. Collaborando con Anchorage Digital, l'unica banca di criptovalute regolamentata a livello federale negli Stati Uniti, rafforziamo la base necessaria per continuare a scalare il prodotto senza compromettere velocità, flessibilità o fiducia”. — Guy Young, CEO di Ethena Labs

Gli stablecoin stanno rapidamente diventando la linfa della finanza futura, sia in America che nel resto del mondo, alimentando tutto, dai pagamenti in tempo reale e transfrontalieri all'infrastruttura fintech, ai mercati decentralizzati. Consentendo un'emissione sicura, scalabile e regolamentata, Anchorage Digital sta contribuendo ad assicurare che questa base della finanza moderna sia costruita sulla fiducia, sulla resilienza e sulla leadership statunitense.

Informazioni su Ethena Labs

Ethena Labs è la società creatrice di USDe e USDtb e un contributore del protocollo Ethena. Ethena è il protocollo alla base di USDe, il terzo crypto asset a denominazione dollaro statunitense più grande e in più rapida crescita nella storia, con oltre 6 miliardi di dollari in TVL oggi su uno dei più grandi gruppi di utenti di DeFi, assieme a integrazioni con alcuni dei più grandi mercati finanziari centralizzati e importanti applicazioni DeFi. Ethena Labs è sostenuta da società finanziarie quali Fidelity, Franklin Templeton, Dragonfly, Binance Labs, Bybit e OKX.

Informazioni su Anchorage Digital

Anchorage Digital è una piattaforma globale di criptovalute che consente agli istituti finanziari di partecipare ad asset digitali attraverso trading, staking, custodia, governance, pagamenti, emissione di stablecoin e l'infrastruttura di sicurezza leader nel settore. Sede di Anchorage Digital Bank N.A., l'unica banca di criptovalute regolamentata a livello federale negli Stati Uniti, Anchorage Digital serve anche istituti attraverso Anchorage Digital Singapore, su licenza della Monetary Authority of Singapore; Anchorage Digital NY, titolare di una BitLicense dal New York Department of Financial Services; e un self-custody wallet Porto by Anchorage Digital. Recentemente, attraverso l'applicazione di GENIUS, Anchorage Digital Bank è diventata l'unica banca statunitense emittente di stablecoin regolamentata a livello federale e conforme a GENIUS. La società è finanziata da importanti istituti quali Andreessen Horowitz, GIC, Goldman Sachs, KKR e Visa, con la sua valutazione di Serie D pari a oltre 3 miliardi di dollari. Fondata nel 2017 a San Francisco, California, Anchorage Digital ha sedi a New York, New York; Porto, Portogallo; Singapore; e Sioux Falls, South Dakota. Per saperne di più, visitare anchorage.com , seguire su X @Anchorage , e su LinkedIn .

