Anche Resident Evil Requiem, l'ultimo titolo nella serie di Capcom, arriva su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio 2026!

AA

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Resident Evil Requiem , l'ultimo titolo nella serie Resident Evil , il cui rilascio è previsto per il 27 febbraio 2026 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, verrà pubblicato anche per Nintendo Switch™ 2 al lancio. Inoltre, Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village , altri due titoli nella serie, saranno pubblicati per Nintendo Switch 2 nella stessa data.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250916992882/it/

Resident Evil Requiem Key Art

Capcom - Pubbliche relazioni e Relazioni con gli investitori
+81-6-6920-3623



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

