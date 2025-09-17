Anche Resident Evil Requiem, l'ultimo titolo nella serie di Capcom, arriva su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio 2026!
Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Resident Evil Requiem , l'ultimo titolo nella serie Resident Evil , il cui rilascio è previsto per il 27 febbraio 2026 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, verrà pubblicato anche per Nintendo Switch™ 2 al lancio. Inoltre, Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village , altri due titoli nella serie, saranno pubblicati per Nintendo Switch 2 nella stessa data.
Resident Evil Requiem Key Art
