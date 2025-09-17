Anche Resident Evil Requiem, l'ultimo titolo nella serie di Capcom, arriva su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio 2026!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che Resident Evil Requiem , l'ultimo titolo nella serie Resident Evil , il cui rilascio è previsto per il 27 febbraio 2026 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, verrà pubblicato anche per Nintendo Switch™ 2 al lancio. Inoltre, Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village , altri due titoli nella serie, saranno pubblicati per Nintendo Switch 2 nella stessa data.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250916992882/it/

Resident Evil Requiem Key Art

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250916992882/it/

Capcom - Pubbliche relazioni e Relazioni con gli investitori

+81-6-6920-3623





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire