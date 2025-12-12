Anabranch Capital Management, LP supporta la nuova quotazione di SmartCraft ASA al Nasdaq di Stoccolma

Si fa riferimento all'annuncio in Borsa da parte di SmartCraft ASA ("SmartCraft" o della "Società") del 1° dicembre 2025 relativo alla nuova quotazione contemplata dalla società SmartCraft da Euronext Oslo Børs al Nasdaq di Stoccolma (la "Nuova quotazione") e all'annuncio di una fusione transfrontaliera per attuare la Nuova quotazione. I fondi gestiti da Anabranch Capital Management, LP (“Anabranch”) intendono votare a favore del piano di fusione risolto dai CdA di SmartCraft e della sua azienda svedese interamente controllata, SmartCraft Group AB (publ), per attuare la Nuova quotazione all'assemblea generale straordinaria della Società prevista nel gennaio 2025 (l'"EGM").

