Anabranch Capital Management, LP supporta la nuova quotazione di SmartCraft ASA al Nasdaq di Stoccolma

Si fa riferimento all'annuncio in Borsa da parte di SmartCraft ASA ("SmartCraft" o della "Società") del 1° dicembre 2025 relativo alla nuova quotazione contemplata dalla società SmartCraft da Euronext Oslo Børs al Nasdaq di Stoccolma (la "Nuova quotazione") e all'annuncio di una fusione transfrontaliera per attuare la Nuova quotazione. I fondi gestiti da Anabranch Capital Management, LP (“Anabranch”) intendono votare a favore del piano di fusione risolto dai CdA di SmartCraft e della sua azienda svedese interamente controllata, SmartCraft Group AB (publ), per attuare la Nuova quotazione all'assemblea generale straordinaria della Società prevista nel gennaio 2025 (l'"EGM").

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jonathan Gasthalter/Phoebe Myers
Gasthalter & Co.
212-257-4170



