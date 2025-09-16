AmTrust Financial Services e Blackstone Credit & Insurance entrano in una transazione strategica per le attività globali di MGA e a pagamento di AmTrust

AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” o la “Società”), una compagnia assicurativa globale specializzata in danni alla proprietà, e Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”), oggi hanno annunciato un accordo definitivo che prevede la collaborazione di AmTrust e di fondi gestiti da BXCI nella scissione di alcune Managing General Agencies (“MGA”, Agenzie Generali Delegate) e attività a pagamento di AmTrust negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Europa continentale in una nuova società indipendente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915526396/it/

Blackstone

David Vitek

David.Vitek@blackstone.com

212 583-5291



AmTrust Financial Services

Mairi Mallon

mairi.mallon@rein4ce.co.uk

+44 (0)7843 076533



Cathy Loos

amtrust@ketchum.com

1 212 729 3753





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire