Business Wire

AmTrust Financial Services e Blackstone Credit & Insurance entrano in una transazione strategica per le attività globali di MGA e a pagamento di AmTrust

AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” o la “Società”), una compagnia assicurativa globale specializzata in danni alla proprietà, e Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”), oggi hanno annunciato un accordo definitivo che prevede la collaborazione di AmTrust e di fondi gestiti da BXCI nella scissione di alcune Managing General Agencies (“MGA”, Agenzie Generali Delegate) e attività a pagamento di AmTrust negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Europa continentale in una nuova società indipendente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

