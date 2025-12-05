AmTrust Financial Services e Blackstone Credit & Insurance chiudono una transazione strategica e lanciano un'azienda di MGA multinazionali appena formate chiamata ANV Group Holdings Ltd.

AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” o la “Società”), compagnia assicurativa internazionale specializzata in danni alla proprietà, e Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”), oggi ha annunciato la chiusura di una transazione strategica che prevede la collaborazione di AmTrust e di fondi gestiti da BXCI finalizzata alla scissione di alcune Managing General Agencies (“MGA”) e di attività a pagamento di AmTrust negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Europa continentale per formare ANV Group Holdings Ltd. (“ANV”), una società indipendente appena formata, a seguito delle consuete approvazioni normative.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

