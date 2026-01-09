Giornale di Brescia
AMRA Medical presenta AMRA® BCP Scan nei Paesi Bassi attraverso una collaborazione strategica con Prescan, un leader nazionale nella medicina preventiva

AMRA Medical , il leader globale nell'analisi della distribuzione del grasso corporeo e della composizione muscolare basata sulla RMN, e il leader olandese in ambito di medicina preventiva Prescan , sono lieti di annunciare il lancio ufficiale del propro servizio all'avanguardia AMRA® BCP Scan, alimentato da AMRA® Profiler (CE, NB 2862), nel Regno Unito. Il lancio, che segna il terzo ingresso di BCP Scan in un nuovo mercato nel 2025 ( Svezia e Germania ), amplia la disponibilità del nostro servizio all'interno dell'UE nei Paesi Bassi grazie a una collaborazione esclusiva con Prescan, una clinica indipendente di salute e benessere situata a Baarn, specializzata in controlli sanitari preventivi e assistenza sanitaria.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108130302/it/

AMRA® BCP Scan available at Prescan

