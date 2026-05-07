AMINA diventa la prima banca a supportare lo scambio e la custodia del Canton Coin

AMINA Bank AG ("AMINA"), una banca di criptovalute regolamentata dall'autorità di vigilanza su mercato finanziario svizzero (FINMA) con una presenza globale, oggi diventa la prima banca a sostenere Canton Coin (CC), il token nativo del Canton Network , che offre ai propri clienti servizi di custodia e scambio. Canton Network è una blockchain pubblica, che tutela la privacy, realizzata per i mercati dei capitali.

AMINA Becomes First Bank to Support Canton Coin Trading and Custody

Negli ultimi mesi, Canton ha raggiunto un notevole slancio istituzionale, attraendo organizzazioni TradFi e DeFi, tra cui DTCC, Visa e BitGo, che realizzano pagamenti, tokenizzazione, custodia e flussi di lavoro collaterali di nuova generazione sulla rete.

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