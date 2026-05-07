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AMINA diventa la prima banca a supportare lo scambio e la custodia del Canton Coin

AMINA Bank AG ("AMINA"), una banca di criptovalute regolamentata dall'autorità di vigilanza su mercato finanziario svizzero (FINMA) con una presenza globale, oggi diventa la prima banca a sostenere Canton Coin (CC), il token nativo del Canton Network , che offre ai propri clienti servizi di custodia e scambio. Canton Network è una blockchain pubblica, che tutela la privacy, realizzata per i mercati dei capitali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505953492/it/

AMINA Becomes First Bank to Support Canton Coin Trading and Custody

AMINA Becomes First Bank to Support Canton Coin Trading and Custody

Negli ultimi mesi, Canton ha raggiunto un notevole slancio istituzionale, attraendo organizzazioni TradFi e DeFi, tra cui DTCC, Visa e BitGo, che realizzano pagamenti, tokenizzazione, custodia e flussi di lavoro collaterali di nuova generazione sulla rete.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

aminabank@wachsman.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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