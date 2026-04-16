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AMGTA pubblica una relazione indipendente sul ruolo della produzione additiva nei sistemi di produzione efficienti in termini di risorse

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Dopo il suo Summit annuale dei membri 2026, l'AMGTA oggi ha pubblicato Additive Manufacturing in Resource-Efficient Manufacturing Systems (Produzione additiva nei sistemi di produzione efficienti in termini di risorse), un report indipendente che illustra come la produzione additiva dovrebbe essere valutata, comunicata e implementata a livello di parte, sistema e azienda.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415981148/it/

Il report offre un'argomentazione strutturale di come la produzione additiva (AM) dovrebbe essere valutata, non solo a livello di parte, ma a tutti i livelli di parti, sistema e azienda, dove si concretizzano effettivamente i vantaggi più significativi dell'AM nell'efficienza delle risorse, nella resilienza della catena di approvvigionamento e nell'allocazione del capitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Sherri Monroe
Direttore esecutivo
smonroe@amgta.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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