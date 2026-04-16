AMGTA pubblica una relazione indipendente sul ruolo della produzione additiva nei sistemi di produzione efficienti in termini di risorse
Dopo il suo Summit annuale dei membri 2026, l'AMGTA oggi ha pubblicato Additive Manufacturing in Resource-Efficient Manufacturing Systems (Produzione additiva nei sistemi di produzione efficienti in termini di risorse), un report indipendente che illustra come la produzione additiva dovrebbe essere valutata, comunicata e implementata a livello di parte, sistema e azienda.
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Il report offre un'argomentazione strutturale di come la produzione additiva (AM) dovrebbe essere valutata, non solo a livello di parte, ma a tutti i livelli di parti, sistema e azienda, dove si concretizzano effettivamente i vantaggi più significativi dell'AM nell'efficienza delle risorse, nella resilienza della catena di approvvigionamento e nell'allocazione del capitale.
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Sherri Monroe
Direttore esecutivo
smonroe@amgta.org
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