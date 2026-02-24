AMGTA promuove MTDG a Principal Member; il CEO Dean Bartles entra a far parte del consiglio di amministrazione

La Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) oggi ha annunciato la promozione della partecipazione di Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG) da Participating Member a Principal Member. Nell'ambito del suo ampliato ruolo dirigente, Dean Bartles, Ph.D., CEO di MTDG è entrato a far parte del CdA di AMGTA.

Dean Bartles, CEO at Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG), has joined the AMGTA Board of Directors

La Principal Membership rappresenta il massimo livello di coinvolgimento di AMGTA ed è riservato alle organizzazioni che dimostrano una leadership sostenuta, un allineamento strategico e un impegno a promuovere pratiche di produzione sostenibili e resilienti a livello globale. Da Principal Member, MTDG assumerà un ruolo più ampio nella realizzazione della direzione strategica, nella governance e nelle iniziative di collaborazione nel settore di AMGTA.

