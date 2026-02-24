Giornale di Brescia
Business Wire

AMGTA promuove MTDG a Principal Member; il CEO Dean Bartles entra a far parte del consiglio di amministrazione

AA

La Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) oggi ha annunciato la promozione della partecipazione di Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG) da Participating Member a Principal Member. Nell'ambito del suo ampliato ruolo dirigente, Dean Bartles, Ph.D., CEO di MTDG è entrato a far parte del CdA di AMGTA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260223391783/it/

Dean Bartles, CEO at Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG), has joined the AMGTA Board of Directors

La Principal Membership rappresenta il massimo livello di coinvolgimento di AMGTA ed è riservato alle organizzazioni che dimostrano una leadership sostenuta, un allineamento strategico e un impegno a promuovere pratiche di produzione sostenibili e resilienti a livello globale. Da Principal Member, MTDG assumerà un ruolo più ampio nella realizzazione della direzione strategica, nella governance e nelle iniziative di collaborazione nel settore di AMGTA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Sherri Monroe
Direttore esecutivo
smonroe@amgta.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario