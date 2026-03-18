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Americhem nomina Kilian Lamprecht vicepresidente di Mergers & Acquisitions per accelerare la crescita strategica

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Americhem, azienda leader globale nelle soluzioni a base di polimeri, oggi ha annunciato che Kilian Lamprecht è entrato in azienda come Vicepresidente di Mergers & Acquisitions.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317519324/it/

Kilian Lamprecht, Vice President of Mergers & Acquisitions, Americhem

Kilian Lamprecht, Vice President of Mergers & Acquisitions, Americhem

Lamprecht vanta un'ampia esperienza nello sviluppo e nell'integrazione aziendale all'interno di organizzazioni industriali e tecnologiche a livello globale. Il neo VP collaborerà da vicino con il team dirigente esecutivo di Americhem e il partner di investimenti PPC per identificare ed eseguire le acquisizioni strategiche, le collaborazioni e gli investimenti di portafoglio che ampliano le capacità dell'azienda, il portafoglio dei prodotti e la portata geografica.

“Americhem ha una lunga storia di crescita disciplinata e di innovazione nella scienza dei materiali”, ha dichiarato John Richard, CEO di Americhem.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Stephanie Sulcer
Direttore, Marketing e Comunicazioni
sasulcer@americhem.com
+1 (330) 810-0977



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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