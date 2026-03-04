Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Americhem amplia il portafoglio dei materiali per interni degli aerei con la piattaforma termoplastica priva di PFAS conforme ai requisiti OSU 55/55, a basso fumo e a bassa tossicità

AA

Americhem sta ampliando il suo portafoglio dei materiali per interni dei velivoli con ColorFast® SFT5500, una termoplastica ad alte prestazioni progettata in conformità ai requisiti OSU 55/55 FAA 14 CFR 25.853, Appendice F, Sezione IV, relativi al rilascio di calore, fornendo nel contempo le caratteristiche di basso fumo e bassa tossicità per applicazioni di interni di velivoli.

I sistemi termoplastici privi di PFAS in grado di ottenere prestazioni OSU 55/55 mantenendo caratteristiche di basse emissioni di fumo e bassa tossicità rimangono limitati nel mercato aerospaziale. ColorFast® SFT5500 affronta questa necessità con comprovata conformità OSU 55/55 per quanto riguarda le prestazioni di rilascio di calore, le caratteristiche di basse emissioni di fumo e le prestazioni di bassa tossicità in modalità di fiamma in una piattaforma termoplastica ad alte prestazioni progettata specificamente per componenti interni stampati a iniezione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Stephanie Sulcer
Direttore, Marketing e Comunicazioni
sasulcer@americhem.com
+1 (330) 810-0977



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario