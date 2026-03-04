Americhem amplia il portafoglio dei materiali per interni degli aerei con la piattaforma termoplastica priva di PFAS conforme ai requisiti OSU 55/55, a basso fumo e a bassa tossicità

Americhem sta ampliando il suo portafoglio dei materiali per interni dei velivoli con ColorFast® SFT5500, una termoplastica ad alte prestazioni progettata in conformità ai requisiti OSU 55/55 FAA 14 CFR 25.853, Appendice F, Sezione IV, relativi al rilascio di calore, fornendo nel contempo le caratteristiche di basso fumo e bassa tossicità per applicazioni di interni di velivoli.

I sistemi termoplastici privi di PFAS in grado di ottenere prestazioni OSU 55/55 mantenendo caratteristiche di basse emissioni di fumo e bassa tossicità rimangono limitati nel mercato aerospaziale. ColorFast® SFT5500 affronta questa necessità con comprovata conformità OSU 55/55 per quanto riguarda le prestazioni di rilascio di calore, le caratteristiche di basse emissioni di fumo e le prestazioni di bassa tossicità in modalità di fiamma in una piattaforma termoplastica ad alte prestazioni progettata specificamente per componenti interni stampati a iniezione.

Stephanie Sulcer

Direttore, Marketing e Comunicazioni

sasulcer@americhem.com

+1 (330) 810-0977





