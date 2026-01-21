American Eagle annuncia Lamine Yamal ambasciatore globale del brand

American Eagle Outfitters, Inc. (NYSE: AEO) ha annunciato oggi che il marchio American Eagle ha ingaggiato Lamine Yamal come Global Ambassador. Il fenomeno internazionale del calcio farà la storia con il primo sodalizio pluriennale con AE, dimostrando la passione del marchio per il talento globale e l'investimento nella cultura sportiva. A partire dall'estate 2026, l'accordo quinquennale comprenderà diverse campagne, tra cui collaborazioni su prodotti in edizione limitata. Il fascino e la sicurezza di Lamine Yamal, sul campo e fuori dal campo, lo rendono un partner ideale per AE per molti anni a venire.

Lamine Yamal for American Eagle (Courtesy of American Eagle)

