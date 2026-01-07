Giornale di Brescia
Business Wire

Amazfit presenta il futuro della tecnologia sportiva al CES 2026

AA

Amazfit , marchio leader mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di Zepp Health (NYSE: ZEPP), torna al CES 2026 con una forte visione per il futuro della tecnologia sportiva. Il brand, noto da tempo per i dispositivi indossabili accessibili e orientati alle performance, sta entrando in una nuova era caratterizzata da design attento, innovazione e un inconfondibile spirito sportivo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260106633164/it/

Al CES 2026, Amazfit metterà in luce il supporto offerto dal suo ecosistema connesso all'intera gamma di attività di uno stile di vita attivo, basato su casi d'uso reali e a cui si affidano atleti del calibro di Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre e Grant Fisher.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media
Max Borges Agency per Amazfit
amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury
Responsabile PR Amazfit per l'America Settentrionale
Mary.woodbury@zepp.com



