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Amazfit presenta Cheetah 2 Ultra: l'orologio da trail running ad alte prestazioni, pensato per affrontare i sentieri di montagna più impegnativi

Amazfit , marchio leader globale di dispositivi wearable intelligenti di proprietà di Zepp Health, ha annunciato oggi la presentazione di Cheetah 2 Ultra . Sull'onda del successo del recente lancio di Cheetah 2 Pro, pensato per i maratoneti su strada, la versione Ultra si afferma come uno strumento specializzato per i trail runner che misurano il successo in termini di dislivelli, terreni impervi e ore trascorse in movimento.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513592171/it/

Built for ultra distances and mountain racing, the Cheetah 2 Ultra combines long battery life, precision navigation, and advanced training insights to carry more distance and control more load.

Built for ultra distances and mountain racing, the Cheetah 2 Ultra combines long battery life, precision navigation, and advanced training insights to carry more distance and control more load.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Max Borges Agency per Amazfit
amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury
Responsabile PR, Amazfit North America
Mary.woodbury@zepp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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