Amazfit presenta Cheetah 2 Ultra: l'orologio da trail running ad alte prestazioni, pensato per affrontare i sentieri di montagna più impegnativi

Amazfit , marchio leader globale di dispositivi wearable intelligenti di proprietà di Zepp Health, ha annunciato oggi la presentazione di Cheetah 2 Ultra . Sull'onda del successo del recente lancio di Cheetah 2 Pro, pensato per i maratoneti su strada, la versione Ultra si afferma come uno strumento specializzato per i trail runner che misurano il successo in termini di dislivelli, terreni impervi e ore trascorse in movimento.

Built for ultra distances and mountain racing, the Cheetah 2 Ultra combines long battery life, precision navigation, and advanced training insights to carry more distance and control more load.

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