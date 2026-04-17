Amazfit presenta Cheetah 2 Pro, un running watch performante ideato per la preparazione alle maratone

Amazfit , brand leader mondiale nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health, oggi ha presentato Cheetah 2 Pro, l'ultima novità nella serie Cheetah, orientata alle performance. Progettato per i maratoneti che puntano tutto sulla preparazione, Cheetah 2 Pro si basa su un principio semplice: nella maratona, le performance dipendono dal lavoro dei runner nel corso della settimana di allenamento. Il dispositivo integra corsa strutturata, allenamento di supporto alla forza e dati sul recupero, tutto in un unico sistema orientato alla preparazione, e aiuta gli atleti a mantenere la costanza durante le lunghe fasi di preparazione alla maratona.

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New Amazfit ambassador Rory Linkletter reflects the kind of runner the Cheetah 2 Pro is built for — one who treats every part of the training week as part of performance. As he looks towards Boston, the Cheetah 2 Pro is designed to meet the demands of high-mileage training and race day alike.

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