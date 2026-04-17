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Amazfit presenta Cheetah 2 Pro, un running watch performante ideato per la preparazione alle maratone

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Amazfit , brand leader mondiale nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health, oggi ha presentato Cheetah 2 Pro, l'ultima novità nella serie Cheetah, orientata alle performance. Progettato per i maratoneti che puntano tutto sulla preparazione, Cheetah 2 Pro si basa su un principio semplice: nella maratona, le performance dipendono dal lavoro dei runner nel corso della settimana di allenamento. Il dispositivo integra corsa strutturata, allenamento di supporto alla forza e dati sul recupero, tutto in un unico sistema orientato alla preparazione, e aiuta gli atleti a mantenere la costanza durante le lunghe fasi di preparazione alla maratona.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416541235/it/

New Amazfit ambassador Rory Linkletter reflects the kind of runner the Cheetah 2 Pro is built for — one who treats every part of the training week as part of performance. As he looks towards Boston, the Cheetah 2 Pro is designed to meet the demands of high-mileage training and race day alike.

New Amazfit ambassador Rory Linkletter reflects the kind of runner the Cheetah 2 Pro is built for — one who treats every part of the training week as part of performance. As he looks towards Boston, the Cheetah 2 Pro is designed to meet the demands of high-mileage training and race day alike.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti con i media
Max Borges Agency per Amazfit
amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury
Responsabile PR di Amazfit North America
Mary.woodbury@zepp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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