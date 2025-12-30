Giornale di Brescia
Amazfit presenta Active Max: più grande, più luminoso e sviluppato per garantire massime prestazioni

AA

Amazfit , marchio leader globale di dispositivi smart indossabili di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha annunciato oggi il lancio di Amazfit Active Max , l'ultimo arrivato della famiglia Amazfit Active. Pensato per gli atleti amatoriali e per chi desidera migliorare la propria routine di wellness, Active Max integra un display AMOLED da 1,5″ ad alta luminosità, una durata della batteria fino a 25 giorni, un semplice ascolto dei podcast e strumenti avanzati per l'allenamento a sostegno di un'attività costante e una maggiore visibilità di qualsiasi attività.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251230862821/it/

Bigger Display. Max Clarity: A 1.5″ ultra-bright AMOLED display delivers exceptional clarity in any setting—whether in the gym, outdoors, or on the move. With up to 3,000 nits of peak brightness, the screen ensures real-time stats are always easy to read.

