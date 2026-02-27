Amazfit presenta Active 3 Premium: la trasformazione del movimento quotidiano in progressi significativi per runner principianti

Amazfit , brand leader globale di dispositivi wearable intelligenti di proprietà di Zepp Health, ha annunciato oggi il lancio di Amazfit Active 3 Premium , uno smartwatch compatto a 4 pulsanti progettato come punto di accesso a un allenamento strutturato di corsa e ibrido. Realizzato per atleti che desiderano sviluppare continuità tra diversi metodi di allenamento, Active 3 Premium supporta la corsa su strada e le routine ibride che integrano resistenza, forza e allenamenti in palestra. Il suo design compatto consente di allenarsi in diversi ambienti, dalle corse nel vicinato agli ambienti di palestra, offrendo un'esperienza accessibile e competente senza che risulti eccessiva o intimidente.

Made for athletes building consistency across different forms of training, the Active 3 Premium supports road running and hybrid routines that combine endurance, strength, and studio-based workouts.

