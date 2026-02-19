Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Amazfit annuncia T-Rex Ultra 2: un orologio GPS al titanio progettato per condizioni estreme

AA

Amazfit , un marchio globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato T-Rex Ultra 2 , l'ultimo e il più avanzato dispositivo della robusta serie T-Rex. Parte della famiglia T-Rex, il T-Rex Ultra 2 è realizzato per l'incertezza: progettato per rimanere affidabile in condizioni nelle quali i piani, gli ambienti e i risultati non sono mai del tutto definiti. Realizzato appositamente per ambienti estremi,il T-Rex Ultra 2 abbina materiali premium, capacità di navigazione potenziate e autonomia estesa della batteria per supportare atleti ed esploratori che affrontano percorsi lunghi e complessi dove sono essenziali preparazione e affidabilità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260219914008/it/

Amazfit Announces the T-Rex Ultra 2: a Titanium GPS Watch Engineered for the Extreme

Amazfit Announces the T-Rex Ultra 2: a Titanium GPS Watch Engineered for the Extreme

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Max Borges Agency per Amazfit
amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury
Responsabile delle PR, Amazfit Nordamerica
Mary.woodbury@zepp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario