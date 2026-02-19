Amazfit annuncia T-Rex Ultra 2: un orologio GPS al titanio progettato per condizioni estreme

Amazfit , un marchio globale di dispositivi smart indossabili di proprietà di Zepp Health, oggi ha annunciato T-Rex Ultra 2 , l'ultimo e il più avanzato dispositivo della robusta serie T-Rex. Parte della famiglia T-Rex, il T-Rex Ultra 2 è realizzato per l'incertezza: progettato per rimanere affidabile in condizioni nelle quali i piani, gli ambienti e i risultati non sono mai del tutto definiti. Realizzato appositamente per ambienti estremi,il T-Rex Ultra 2 abbina materiali premium, capacità di navigazione potenziate e autonomia estesa della batteria per supportare atleti ed esploratori che affrontano percorsi lunghi e complessi dove sono essenziali preparazione e affidabilità.

Amazfit Announces the T-Rex Ultra 2: a Titanium GPS Watch Engineered for the Extreme

