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Amadeus Travel Dreams 2026: come l'AI, il benessere psichico e la sostenibilità stanno ridefinendo il valore dei viaggi

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Nuove informazioni dal fornitore di tecnologia innovativa, Amadeus, hanno rivelato che oggi i viaggi vengono sempre più spesso utilizzati come un modo per resettare la mente, non solo come un'attività di piacere. Un nuovo progetto di ricerca, Travel Dreams 2026: From data to delight , rivela che molti viaggiatori quest'anno danno priorità a "rinfrescare la mente" oltre che a "trovare una nuova versione di sé" e a una "maggiore sicurezza e indipendenza".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ellie Box
ebox@fireoth.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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