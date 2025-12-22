AM Best conferma i rating di merito creditizio di S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni

AM Best ha confermato il rating di solidità finanziaria (Financial Strength Rating) B++ (Buono) e il rating di credito dell’emittente a lungo termine (Long-Term Issuer Credit Rating) “bbb” (Buono) di S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni (S2C) (Italia). L’outlook assegnato a questi rating di merito creditizio (rating) rimane “stabile”.

I rating riflettono la solidità patrimoniale di S2C, che AM Best reputa ”adequate”, oltre alla performance operativa “strong”, il profilo di mercato “limited” e la gestione del rischio aziendale (ERM) “Appropriate”.

Alla fine del 2024, la capitalizzazione risk-adjusted di S2C, calcolata tramite il Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), era al livello “Strongest”. AM Best prevede che in futuro la capitalizzazione risk-adjusted rimanga allo stesso livello. I fattori che controbilanciano la solidità patrimoniale comprendono la base patrimoniale limitata della società, che aumenta il potenziale di volatilità nella sua capitalizzazione, oltre alla sua significativa esposizione ai titoli di Stato italiani e agli investimenti immobiliari. La dipendenza di S2C dalla riassicurazione è elevata, sebbene il rischio di credito associato sia in parte mitigato dalle sue relazioni di lunga data con riassicuratori di ottima qualità creditizia.

S2C vanta una robusta sequenza di risultati tecnici positivi, come dimostrato da un combined ratio medio ponderato quinquennale pari a 57,7% (2020-2024), come calcolato da AM Best. Nel 2024, il combined ratio è rimasto a buoni livelli, al 69,4% (2023: 51,5%), come calcolato da AM Best, nonostante un deterioramento dell'andamento dei sinistri durante l'anno, che ha fatto aumentare il loss ratio fino al 31,3% (2023: 19,8%). AM Best osserva che la performance futura della società potrebbe essere parzialmente limitata a causa dei movimenti nella sua riserva integrativa premi (in conformità alle normative locali).

S2C è un assicuratore mono-line specializzato sul mercato delle cauzioni in Italia, caratterizzato da elevata competitività. La società fa leva sulle sue competenze specialistiche per competere con operatori di maggiori dimensioni e mantiene livelli di premio sostenibili.

Il presente comunicato stampa si riferisce ai rating creditizi che sono stati pubblicati sul sito di AM Best.

AM Best è un'agenzia globale di rating del credito, pubblicazione di notizie e analisi dei dati, specializzata nel settore delle assicurazioni.

