Altrove e Bloomineral conquistano il 2026 Grand Prix ACF AutoTech

Va ad Altrove e a Bloomineral il Grand Prix ACF AutoTech 2026, il premio del concorso internazionale per startup mirato alle migliori innovazioni nel settore automotive. La nona edizione si è svolta mercoledì 15 aprile presso l'Automobile Club de France di Parigi, occasione in cui IoT.Bzh ha conquistato anche il primo Industrialization Prize.

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Picture of the end of the event with the winners : Bloomineral, Altrove and Iot.Bzh + all the Jury Members from French Automotive OEM and Tier1

Presentata dal creatore del concorso, Richard de Cabrol, e da Simon Degiovanni, la serata ha richiamato più di 250 leader dei settori automotive, tecnologico, digitale, commerciale e dei media, oltre a un pubblico in presenza e online.

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