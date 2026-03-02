Altasciences annuncia la nomina di Chris Perkin a membro del CdA; Marie-Hélène Raigneau nominata Direttore generale

Altasciences ha annunciato oggi che Chris Perkin è stato nominato a membro del Consiglio di amministrazione dell'azienda, con effetto da martedì 24 febbraio 2026. Dopo una transizione nella leadership che dura da 12 mesi, Marie-Hélène Raigneau, Presidente dell'azienda dall'aprile 2025, è stata nominata Direttore generale, con effetto sempre da martedì 24 febbraio 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260211714276/it/

From left to right: Chris Perkin, Board Member (Altasciences), and Marie-Hélène Raigneau, Chief Executive Officer (Altasciences).

“Avendo lavorato con Marie-Hélène per oltre vent'anni, sono sicurissimo che sia pronta a guidare Altasciences con chiarezza e determinazione”, ha affermato Chris. “Sono lieto di ritirarmi dopo 50 anni nello sviluppo dei farmaci, sapendo che Altasciences è ben posizionata per il futuro”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211714276/it/

Julie-Ann Cabana

Altasciences

media@altasciences.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire