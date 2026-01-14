Alta Semper ottiene 57,5 milioni di dollari dal Gruppo BEI e dalla IFC per il Growth Fund II per ampliare l'accesso all'assistenza sanitaria in tutta l'Africa

Alta Semper Capital LLP ("Alta Semper"), una società di private equity con sede a Londra specializzata in investimenti nei settori sanitario e dei beni di consumo nei mercati in forte crescita, ha annunciato oggi di aver ottenuto finanziamenti per 57,5 milioni di dollari a favore dell'Alta Semper Growth Fund II. Tali finanziamenti provengono da un consorzio di investitori che include il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI, European Investment Bank) e la Società Finanziaria Internazionale (IFC, International Finance Corporation). Questa partnership storica è stata siglata oggi con un'importante cerimonia di sottoscrizione tenutasi presso un ministero governativo al Cairo.

Andrew McDowell (EIB), Cheick Oumar Sylla (IFC), Gelsomina Vigliotti (EIB), Rania Al-Mashat (Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation of Egypt), Bassel Rahmy (MSMEDA), Afsane Jetha (CEO, Alta Semper) and Mark Bryson-Richardson MBE (British Ambassador to Egypt) at the signing ceremony in Cairo. (Photo: AETOSWire)

Il Gruppo BEI, che comprende la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, ha stanziato 37,5 milioni di dollari, mentre l'IFC ne ha stanziati 20,0 milioni. Questo traguardo segna un risultato significativo nel percorso di raccolta capitali del Fondo e rafforza il sostegno istituzionale incondizionato alla strategia di investimento differenziata di Alta Semper.

Alta Semper Growth Fund II punta a raggiungere una raccolta complessiva di 150 milioni di dollari. Si concentra sulla crescita di aziende leader nel settore sanitario e dei beni di consumo che migliorano l'accesso a prodotti e servizi convenienti e di alta qualità in Africa e in altri mercati in crescita selezionati. Il Fondo pone particolare attenzione all'assistenza sanitaria di base, alla medicina preventiva, alla diagnostica, ai dispositivi medici, alla sanità digitale, alle piattaforme per il benessere dei consumatori e alle tecnologie innovative.

L'investimento della BEI è fortemente in linea con il pacchetto di investimenti Global Gateway UE-Africa e con la strategia sanitaria globale dell'UE, a sostegno di sistemi sanitari resilienti e della capacità produttiva regionale. L'impegno di IFC si basa su una partnership di lunga data, avendo precedentemente svolto il ruolo di investitore di riferimento in Alta Semper Fund I. Ciò riflette un mandato condiviso volto a promuovere lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e l'equità sanitaria nei mercati emergenti.

Insieme alla BEI e all'IFC, MSMEDA, l'autorità governativa egiziana, ha partecipato alla cerimonia di sottoscrizione per rappresentare il proprio impegno nei confronti del Fondo. Il coinvolgimento di MSMEDA, che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, sostiene la crescita delle medie imprese, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria e dei beni di consumo, facilitando opportunità di lavoro vitali in Egitto.

Insieme, questi finanziamenti forniranno capitale paziente a lungo termine alle imprese ad alto impatto in tutta l'area MENA e SSA. Il Fondo dovrebbe contribuire alla crescita economica inclusiva, rafforzare le catene di approvvigionamento locali, promuovere elevati standard ESG e sostenere migliaia di posti di lavoro in tutto il suo portafoglio.

Alta Semper ha già iniziato a investire il capitale del Growth Fund II in attività ad alto impatto. Tra queste figurano MYDAWA, la principale piattaforma sanitaria digitale dell'Africa orientale, e Allmed Group, un'azienda globale di dispositivi medici specializzata in soluzioni per la purificazione del sangue e la cura renale.

Commentando l'annuncio, Afsane Jetha, Managing Partner e CEO di Alta Semper, ha dichiarato:

"Ottenere finanziamenti dal Gruppo BEI e dall'IFC è una forte conferma della strategia e dei risultati di Alta Semper. Queste partnership migliorano significativamente la nostra capacità di far crescere le aziende sanitarie e di consumo di alta qualità, accelerare l'adozione della tecnologia e approfondire il nostro impatto sul campo. La nostra ambizione è quella di contribuire a costruire ecosistemi sanitari resilienti, equi e a prova di futuro che offrano risultati significativi per le comunità, generando al contempo rendimenti interessanti per i nostri investitori".

