Alta Semper firma un accordo definitivo per acquisire una quota di maggioranza in Nature’s Rule, azienda leader nel settore degli integratori alimentari e dell'alimentazione sportiva, incentrata nell'area MENA

Alta Semper, società di private equity con sede a Londra specializzata in investimenti nei settori sanitario e dei beni di consumo nei mercati in crescita, ha annunciato oggi la firma di accordi definitivi per l'acquisizione di una quota di maggioranza in Nature’s Rule, azienda leader nel settore della nutrizione sportiva e degli integratori alimentari con sede negli EAU, con una presenza produttiva consolidata in Egitto.

L'acquisizione è un investimento di maggioranza in Prowell Holding, la casa madre di Nature’s Rule, l'operatore del più grande impianto produttivo specializzato in nutrizione sportiva e integratori alimentari nella regione MENA. L'infrastruttura societaria e le capacità di R&S interne all'azienda supportano un portafoglio di clienti con etichetta privata e marchi proprietari, come Redrex, il suo brand di spicco leader nel settore della nutrizione sportiva, sviluppato in collaborazione con l'icona globale del bodybuilding Mamdouh Elssbiay (“Big Ramy”).

I fondatori tratterranno una quota significativa e continueranno a dirigere l'attività. La collaborazione realizzerà un piano mirato di creazione del valore per ampliare il portafoglio dei prodotti nelle categorie più ampie della salute e del benessere, entrare in nuovi mercati e istituzionalizzare ulteriormente la piattaforma attraverso una gestione potenziata e collaborazioni strategiche. Una priorità fondamentale sarà lo sviluppo di prodotti economici, arricchiti nel profilo nutrizionale, per affrontare le carenze di micronutrienti in comunità svantaggiate.

Kareem Ghaly, Direttore e Responsabile per il Nord Africa di Alta Semper, ha dichiarato “ Nature’s Rule è chiaramente un campione nella sua categoria, perché riunisce solidi marchi proprietari, una presenza diversificata nelle esportazioni e una piattaforma manifatturiera strutturalmente vantaggiosa. Siamo entusiasti di collaborare con i fondatori all'ampliamento dell'attività per farla diventare un leader in tutta la regione. ”

Mohammad Hammoudi e Mahmoud Sewilam, Cofondatori di Nature’s Rule, hanno dichiarato, “Questa transazione segna un traguardo fondamentale per Nature’s Rule. Alta Semper condivide la nostra visione a lungo termine, contribuendo con la competenza strategica necessaria a costruire una piattaforma più resiliente e istituzionale”.

Big Ramy, Cofondatore di Nature’s Rule, ha aggiunto, “Da sempre i nostri principi sono qualità e credibilità. Questa collaborazione è un importante passo avanti per ampliare questa visione attraverso una lente più istituzionale”.

Afsane Jetha, AD e CEO di Alta Semper, ha così concluso, “Il successo della Società riflette il cambiamento globale verso salute e benessere e la robustezza dei marchi locali di fiducia nei mercati in crescita. Siamo entusiasti di questa nuova fase di espansione”.

Alta Semper si è avvalsa della consulenza legale di Krossing Legal; Matouk Bassiouny & Hennawy; Saleh, Barsoum & Abdel-Aziz; Amra Health; e IBIS Consulting. Nexus Capital ha fornito la consulenza finanziaria ai Fondatori, supportata da Amr & Partners.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e autorizzazioni normative.

Informazioni su Alta Semper Capital

Fondata nel 2015, Alta Semper è impegnata a democratizzare l'accesso alla salute e al benessere generazionali nei mercati in crescita. La società investe capitali strategici per supportare aziende leader sul mercato, ad alto impatto nel settore sanitario, della salute dei consumatori e della tecnologia sanitaria, con particolare attenzione in Africa.

Informazioni su Nature’s Rule

Nature’s Rule, è un gruppo leader nel settore della nutrizione sportiva e degli integratori alimentari con sede negli EAU, a capo del più grande impianto produttivo della regione in Egitto, al servizio di clienti in tutta la regione MENA e a livello globale.

Fonte: AETOSWire

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260118339773/it/

Kareem Ghaly

info@altasemper.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire