Alpaca si espande in Europa con l'acquisizione di WealthKernel e il lancio dello scambio di titoli azionari europei

Alpaca , leader mondiale nel settore delle API per infrastrutture di intermediazione, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione della società fintech europea WealthKernel, segnando così la sua espansione in Europa. L'azienda ha inoltre annunciato il lancio iniziale dei propri servizi di scambi di titoli azionari basati su un approccio API-first in Europa, che consentono di effettuare investimenti transfrontalieri tramite un'unica integrazione.

WealthKernel opererà d'ora in poi con il nome di Alpaca Europe. L'acquisizione fornisce ad Alpaca un'infrastruttura autorizzata di intermediazione e custodia nel Regno Unito e nell'Unione europea, rafforzando la sua capacità di fornire servizi di investimento e di espandere le proprie competenze nella gestione patrimoniale in tutta la regione.

Basata sulle fondamenta normative e operative di WealthKernel, Alpaca Europe dispone di licenze nel Regno Unito e nell’Unione europea, oltre a un’infrastruttura locale di intermediazione e custodia a supporto di prodotti quali gli ISA e i SIPP. In combinazione con l’infrastruttura di intermediazione full-stack di Alpaca, con sede negli Stati Uniti, autorizzata e regolamentata, crea un livello infrastrutturale unificato per le società fintech e gli istituti finanziari che sviluppano prodotti di investimento in tutta Europa.

Yoshi Yokokawa, amministratore delegato e cofondatore di Alpaca, ha dichiarato: "Il completamento dell’acquisizione di WealthKernel rappresenta un passo fondamentale nell’espansione di Alpaca in Europa. Unendo l’infrastruttura di intermediazione di Alpaca, con sede negli Stati Uniti, dotata di tutte le licenze necessarie e con sistema di compensazione autonomo, alle nostre attività autorizzate nel Regno Unito e nell’Unione europea, stiamo rendendo più semplice per le aziende creare e scalare prodotti di investimento in diverse regioni, riducendo al contempo la complessità degli investimenti transfrontalieri".

Karan Shanmugarajah, amministratore delegato di WealthKernel, è stato nominato amministratore delegato di Alpaca Europe e guiderà le operazioni regionali. Anche il resto del team di WealthKernel è entrato a far parte di Alpaca, rafforzando le competenze dell’azienda in materia di regolamentazione, operazioni e prodotti nella regione.

Karan Shanmugarajah ha dichiarato: "Si tratta di un passo importante non solo per Alpaca, ma per l’intero ecosistema europeo degli investimenti. Grazie alla combinazione di competenze normative locali e di un’infrastruttura globale basata su API, siamo nella posizione ideale per aiutare i nostri partner a sviluppare, lanciare e scalare prodotti di investimento in tutta Europa con maggiore rapidità ed efficienza".

Inoltre, Alpaca sta lanciando lo scambio di titoli azionari sui mercati europei. A partire da oggi, Alpaca supporta lo scambio sulla piattaforma tedesca Xetra e a breve anche sui mercati Euronext e la Borsa di Londra. Grazie a un’unica integrazione API, i partner possono offrire servizi di investimento su diversi mercati, mentre Alpaca si occupa dell’esecuzione, della custodia e della compensazione, con il supporto dei principali istituti finanziari globali.

I principali istituti finanziari europei stanno sostenendo l'espansione di Alpaca. BNP Paribas, attraverso la sua divisione di venture capital Opera Tech Ventures, che ha partecipato al recente round di finanziamento di serie D di Alpaca, ha dichiarato tramite Vincent Baillin, amministratore delegato e coresponsabile di Opera Tech Ventures: "Siamo entusiasti di sostenere la crescente presenza di Alpaca in Europa e non vediamo l'ora di contribuire a espandere l'accesso a un'infrastruttura di investimento moderna e scalabile in tutta la regione".

Alpaca gestisce l'infrastruttura di scambio per centinaia di aziende fintech e istituti finanziari in tutto il mondo. Negli Stati Uniti si è inoltre affermata come leader nel settore dei titoli azionari tokenizzati, detenendo una quota di mercato del 94% in titoli azionari ed ETF statunitensi tokenizzati.

Grazie alla propria presenza regolamentata sia negli Stati Uniti che in Europa, e con lo scambio di titoli azionari europei già operativo e l'ingresso imminente in altri mercati, Alpaca sta gettando le basi per una piattaforma di investimento globale più ampia.

Informazioni su Alpaca

Alpaca è una società di intermediazione finanziaria con sede negli Stati Uniti che gestisce autonomamente le proprie operazioni di compensazione ed è leader mondiale nelle API per infrastrutture di intermediazione, che offrono accesso ad azioni, ETF, opzioni, titoli a reddito fisso e criptovalute. Alpaca fornisce soluzioni finanziarie integrabili per la tokenizzazione, il prestito titoli interamente versati, liquidità ad alto rendimento, scambi 24 ore su 24, 5 giorni su 7, investimenti conformi alla Sharia e altro ancora. Oggi, Alpaca gestisce oltre 10 milioni di conti di intermediazione presso centinaia di società fintech e istituti in oltre 40 paesi, con oltre 320 milioni di dollari di finanziamenti. Per ulteriori informazioni, visita: alpaca.markets

Alpaca Europe è la denominazione commerciale di WealthKernel Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority con il numero di registrazione 723719.

WealthKernel Spain, A.V., S.L.U., società autorizzata e registrata presso la CNMV (n. 328), con sede legale in Avda. Manoteras 8, 28050 Madrid, Spagna.

I servizi di intermediazione di titoli sono forniti da Alpaca Securities LLC (operante con la denominazione commerciale "Alpaca Clearing"), membro di FINRA / SIPC mentre i servizi relativi alle criptovalute sono forniti da Alpaca Crypto LLC, un operatore di servizi monetari (MSB) registrato presso il FinCEN (NMLS n. 2160858), società controllata al 100% da AlpacaDB, Inc.

La presente non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una raccomandazione ad acquistare o vendere titoli o criptovalute, né ad aprire un conto di intermediazione o un conto di criptovalute, in qualsiasi giurisdizione in cui Alpaca non sia registrata o autorizzata, a seconda dei casi.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi; per ulteriori informazioni, consultare la nostra libreria delle informative .

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