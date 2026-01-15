Giornale di Brescia
Alpaca raccoglie 150 milioni di dollari a una valutazione di 1,15 miliardi di dollari per costruire lo standard globale delle infrastrutture di mediazione

Alpaca , un leader globale nelle infrastrutture di mediazione, le cui API alimentano aziende partner come Kraken, SBI Securities e Dime!, oggi hanno annunciato di aver raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D condotto da Drive Capital che valuta la società a 1,15 miliardi di dollari. Il cofondatore e socio di Drive Capital, Chris Olsen, si unirà al CdA di Alpaca come previsto dall'investimento. La società si è inoltre assicurata una linea di credito di 40 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente il suo bilancio mentre continua a crescere a livello globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114303886/it/

Alpaca Raises $150 Million at a $1.15B Valuation to Build the Global Standard for Brokerage Infrastructure

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

  3. Ricarica la pagina se necessario