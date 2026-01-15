Alpaca raccoglie 150 milioni di dollari a una valutazione di 1,15 miliardi di dollari per costruire lo standard globale delle infrastrutture di mediazione

Alpaca , un leader globale nelle infrastrutture di mediazione, le cui API alimentano aziende partner come Kraken, SBI Securities e Dime!, oggi hanno annunciato di aver raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D condotto da Drive Capital che valuta la società a 1,15 miliardi di dollari. Il cofondatore e socio di Drive Capital, Chris Olsen, si unirà al CdA di Alpaca come previsto dall'investimento. La società si è inoltre assicurata una linea di credito di 40 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente il suo bilancio mentre continua a crescere a livello globale.

