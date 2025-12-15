Giornale di Brescia
Align Partners invia una seconda lettera pubblica agli azionisti di Coway e sollecita l'annuncio della revisione del piano di rivalutazione entro il 30 gennaio 2026

Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), dal 2023 azionista di Coway Co., Ltd. ("Coway"), che tramite i suoi fondi gestiti o per cui offre consulenza detiene oltre il 4% delle azioni in circolazione della Società, annuncia di aver inviato agli azionisti una seconda lettera pubblica indirizzata al consiglio di amministrazione di Coway.

