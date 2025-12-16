Al via il Trophy Tour by Coca-Cola della Coppa del Mondo FIFA™ in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026™
La Coca-Cola Company e FIFA danno il via alla sesta edizione del Trophy Tour by Coca-Cola della Coppa del Mondo FIFA™, dando a migliaia di tifosi in tutto il mondo l'occasione di vedere il trofeo originale della Coppa del Mondo FIFA™ prima della Coppa del Mondo FIFA 2026™. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si prospetta come la più grande di sempre, vantando tre nazioni ospiti, Canada, Messico e Stati Uniti, con più team, più partite e più celebrazioni che mai.
FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola
