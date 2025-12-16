Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Al via il Trophy Tour by Coca-Cola della Coppa del Mondo FIFA™ in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026™

AA

La Coca-Cola Company e FIFA danno il via alla sesta edizione del Trophy Tour by Coca-Cola della Coppa del Mondo FIFA™, dando a migliaia di tifosi in tutto il mondo l'occasione di vedere il trofeo originale della Coppa del Mondo FIFA™ prima della Coppa del Mondo FIFA 2026™. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si prospetta come la più grande di sempre, vantando tre nazioni ospiti, Canada, Messico e Stati Uniti, con più team, più partite e più celebrazioni che mai.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216756288/it/

FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola

FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@coca-cola.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario