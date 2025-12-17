Giornale di Brescia
Business Wire

Akamai e Visa collaborano per creare la fiducia nel commercio agentico

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la società di cybersicurezza e cloud computing che alimenta e protegge le attività online, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Visa (NYSE: V) per offrire un'identità più forte, il riconoscimento dell'utente e i controlli di sicurezza al mondo emergente del commercio agentico. Attraverso l'integrazione di Trusted Agent Protocol di Visa con l'intelligence comportamentale, il riconoscimento dell'utente e la protezione da bot e abusi su base edge di Akamai, le società offriranno i controlli di identità, autenticazione e antifrode necessari per far sì che i commercianti accolgano con fiducia gli agenti AI che intendono commerciare nei loro negozi digitali.

