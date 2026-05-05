Airship annuncia i vincitori dei premi Elevate Customer Experience Award 2026

Airship , l'azienda specializzata nell'esperienza cliente incentrata sui dispositivi mobili, ha annunciato oggi i vincitori dell'edizione 2026 degli Elevate Customer Experience Awards. I leader di marchi globali di The Economist, Southwest Airlines e OneFootball sono stati alcuni dei premiati in occasione dell' Elevate’26 Customer Experience Summit. Gli Elevate Awards mettono in evidenza aziende globali che hanno sviluppato esperienze clienti eccezionali incentrate sui dispositivi mobili per i propri clienti, con la creazione di campagne innovative, l'utilizzo di agenti IA per ottenere nuovi livelli di produttività e il raggiungimento di risultati di business reali.
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