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Airship amplia la prima AI Agent Fleet nel settore, offrendo alle aziende l'ottimizzazione degli obiettivi

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Alla Elevate’26 di Orlando, Airship , l'azienda specializzata nell'esperienza cliente incentrata sul mobile-first, ha annunciato un'importante espansione e miglioramenti della sua AI Agent Fleet, la prima flotta multi-agente al mondo collaudata, testata e addestrata a realizzare l'ottimizzazione continua degli obiettivi e fornire risultati concreti. Questo importante lancio introduce la Campaigns AI Agent, consentendo ai team di semplificare la configurazione delle campagne, aumentare la produzione e accelerare i risultati.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260413076236/it/

Airship’s AI Agent Fleet is the world’s first grounded, tested and trained multi-agent fleet designed to drive continuous goal optimization and deliver measurable results, without requiring developer resources.

Airship’s AI Agent Fleet is the world’s first grounded, tested and trained multi-agent fleet designed to drive continuous goal optimization and deliver measurable results, without requiring developer resources.

L'annuncio giunge mentre i team dei prodotti, del marketing e della crescita faticano a creare campagne personalizzate e condurre esperimenti di crescita su vasta scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:

Kali Myrick
Kali Myrick Communications
+1 503-580-4645
kali@kalimyrick.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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