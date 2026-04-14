Airship amplia la prima AI Agent Fleet nel settore, offrendo alle aziende l'ottimizzazione degli obiettivi

Alla Elevate’26 di Orlando, Airship , l'azienda specializzata nell'esperienza cliente incentrata sul mobile-first, ha annunciato un'importante espansione e miglioramenti della sua AI Agent Fleet, la prima flotta multi-agente al mondo collaudata, testata e addestrata a realizzare l'ottimizzazione continua degli obiettivi e fornire risultati concreti. Questo importante lancio introduce la Campaigns AI Agent, consentendo ai team di semplificare la configurazione delle campagne, aumentare la produzione e accelerare i risultati.

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Airship’s AI Agent Fleet is the world’s first grounded, tested and trained multi-agent fleet designed to drive continuous goal optimization and deliver measurable results, without requiring developer resources.

L'annuncio giunge mentre i team dei prodotti, del marketing e della crescita faticano a creare campagne personalizzate e condurre esperimenti di crescita su vasta scala.

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