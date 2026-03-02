Giornale di Brescia
Airgain e Nextivity sottoscrivono un accordo di collaborazione strategica per lo sviluppo congiunto di soluzioni 4G/5 G integrate di prossima generazione

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), fornitore leader di soluzioni di connettività wireless, e Nextivity, Inc., leader di settore nell'ambito delle soluzioni intelligenti di copertura cellulare, hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di partnership strategica per collaborare allo sviluppo di soluzioni integrate volte al miglioramento della copertura 4G e 5G in ambienti complessi in interni ed esterni.

L'accordo istituisce un quadro strutturato per la definizione e lo sviluppo congiunti da parte di Airgain e Nextivity di soluzioni di copertura integrate che sfruttano la piattaforma Lighthouse™ 5G Intelligent Node di Airgain e la famiglia GO di ripetitori intelligenti di Nextivity gestiti dal processore IntelliBoost® di Airgain per potenziare le soluzioni di copertura 4G e 5G oltre le pareti di un edificio.

Contatto per i media:
Lynn Robertson
PR@airgain.com



