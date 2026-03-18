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AiDEN collabora con Volvo Group attraverso l'hub innovativa Hub CampX in un progetto proof-of-value che risolve le vere esigenze dei clienti

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Nel dicembre 2024, in Polonia è stato introdotto un nuovo requisito normativo riguardante il SENT (System for Electronic Transport Supervision, Sistema per il controllo elettronico dei trasporti) per tracciare i beni ad alto rischio trasportati all'interno del Paese. Parallelamente, è stato avviato un progetto di convalida di uno dei servizi/prodotti di AiDEN nella piattaforma. Questo è stato fatto in un progetto con Volvo Trucks attraverso CampX, l'arena di innovazione globale di Volvo Group per la trasformazione tecnologica e aziendale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317730004/it/

AiDEN’s SENT GEO compliance service displayed within a Volvo truck’s in-vehicle infotainment system, enabling automated geolocation reporting for Poland’s System for Electronic Transport Supervision (SENT). Developed through a collaboration between AiDEN Automotive and Volvo Group’s CampX innovation hub, the integrated solution allows fleets to meet SENT requirements without external GPS hardware or aftermarket installations.

AiDEN’s SENT GEO compliance service displayed within a Volvo truck’s in-vehicle infotainment system, enabling automated geolocation reporting for Poland’s System for Electronic Transport Supervision (SENT). Developed through a collaboration between AiDEN Automotive and Volvo Group’s CampX innovation hub, the integrated solution allows fleets to meet SENT requirements without external GPS hardware or aftermarket installations.

È stato un progetto di successo , che ha fatto aumentare il valore per il proprietario della flotta e per i conducenti di autotrasporti, permettendo la conformità senza attrito con il System for Electronic Transport Supervision (SENT) della Polonia, senza la necessità di dispositivi esterni di GPS o installazioni post-vendita.

Grazie al successo dei risultati del progetto iniziale, ora è stata avviata un'altra fase con Volvo Trucks per valutare altri mercati commerciali nel 2026.

Per saperne di più su come Volvo Group collabora con la start-up: CampX by Volvo Group

Informazioni su AiDEN Automotive

AiDEN Automotive è una società di software per la connessione dei veicoli incentrata sulla privacy che consente ai produttori automobilistici, agli operatori di flotte e ai fornitori di servizi di garantire servizi di mobilità sicuri, conformi alle normative e basati sui dati. Il concetto AiDEN consente la rapida adozione di servizi multipli per l'infotainment a bordo del veicolo con un'unica applicazione integrata. Fondata da esperti nella tecnologia dei veicoli connessi, la piattaforma di integrazione low-code di AiDEN connette i veicoli con oltre 20 categorie di servizi di mobilità, sicurezza e infrastrutture, garantendo nel contempo piena conformità al GDPR e al CCPA.

Per maggiori informazioni, visitare: www.aidenauto.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Angela Simoes
angela@autotransportpr.com
415-302-2934



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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