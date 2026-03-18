AiDEN collabora con Volvo Group attraverso l'hub innovativa Hub CampX in un progetto proof-of-value che risolve le vere esigenze dei clienti

Nel dicembre 2024, in Polonia è stato introdotto un nuovo requisito normativo riguardante il SENT (System for Electronic Transport Supervision, Sistema per il controllo elettronico dei trasporti) per tracciare i beni ad alto rischio trasportati all'interno del Paese. Parallelamente, è stato avviato un progetto di convalida di uno dei servizi/prodotti di AiDEN nella piattaforma. Questo è stato fatto in un progetto con Volvo Trucks attraverso CampX, l'arena di innovazione globale di Volvo Group per la trasformazione tecnologica e aziendale.

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AiDEN’s SENT GEO compliance service displayed within a Volvo truck’s in-vehicle infotainment system, enabling automated geolocation reporting for Poland’s System for Electronic Transport Supervision (SENT). Developed through a collaboration between AiDEN Automotive and Volvo Group’s CampX innovation hub, the integrated solution allows fleets to meet SENT requirements without external GPS hardware or aftermarket installations.

È stato un progetto di successo , che ha fatto aumentare il valore per il proprietario della flotta e per i conducenti di autotrasporti, permettendo la conformità senza attrito con il System for Electronic Transport Supervision (SENT) della Polonia, senza la necessità di dispositivi esterni di GPS o installazioni post-vendita.

Grazie al successo dei risultati del progetto iniziale, ora è stata avviata un'altra fase con Volvo Trucks per valutare altri mercati commerciali nel 2026.

Per saperne di più su come Volvo Group collabora con la start-up: CampX by Volvo Group

Informazioni su AiDEN Automotive

AiDEN Automotive è una società di software per la connessione dei veicoli incentrata sulla privacy che consente ai produttori automobilistici, agli operatori di flotte e ai fornitori di servizi di garantire servizi di mobilità sicuri, conformi alle normative e basati sui dati. Il concetto AiDEN consente la rapida adozione di servizi multipli per l'infotainment a bordo del veicolo con un'unica applicazione integrata. Fondata da esperti nella tecnologia dei veicoli connessi, la piattaforma di integrazione low-code di AiDEN connette i veicoli con oltre 20 categorie di servizi di mobilità, sicurezza e infrastrutture, garantendo nel contempo piena conformità al GDPR e al CCPA.

Per maggiori informazioni, visitare: www.aidenauto.com

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