AI EdgeLabs aggiunge un Centro all'avanguardia per i rischi e la compliance con capacità di audit Linux alla sua piattaforma AI Runtime

AI EdgeLabs , pioniere nella piattaforma autonoma di AI runtime, oggi ha annunciato il lancio di Compliance Center e Linux Audit. Realizzate appositamente per le organizzazioni che affrontano NIS2, CRA , e mandati globali per infrastrutture di importanza critica, le nuove funzionalità sostituiscono la reportistica manuale e la conformità basata sulla scansione con la visibilità continua, la copertura automatizzata dei controlli e le informazioni sulla posizione in tempo reale.

Le funzionalità principali comprendono:

Un unico punteggio di rischio che rappresenta la posizione attuale

Visibilità della conformità in tempo reale per CRA e NIS2

Asset con priorità basati su impatto e criticità

Supporto esteso per firmware, OS personalizzato e RTOS

Informazioni sull'audit e sul rafforzamento della configurazione di Linux

Liste di controllo automatizzate e specifiche per lo schema

Segnalazione di incidenti e risposta automatizzata

“Con l'applicazione di NIS2 e della Cyber Resilience Act (Legge sulla resilienza informatica), le aziende hanno costantemente bisogno di prove di conformità, non di mappatura manuale o di visibilità isolata”, ha dichiarato Inna Ushakova, CEO di AI EdgeLabs. “Questa pubblicazione offre posizione sulla conformità in tempo reale, rilevamento istantaneo di vulnerabilità e configurazioni errate, che mappa secondo gli incidenti, e copertura automatizzata degli incidenti. Inoltre, conferisce ai team l'evidenza operativa richiesta dalle autorità normative e l'autonomia richiesta dagli ambienti distribuiti di intelligenza artificiale”.

Per le organizzazioni che si orientano in un complesso scenario normativo, il nuovo Automated Compliance Center (Centro automatizzato per la conformità) offre la visibilità essenziale e le prove necessarie per la preparazione al NIS2 e al CRA. Offre inoltre mappatura in tempo reale, prova di conformità e reportistica automatizzata allineata con entrambi gli schemi normativi.

“Abbiamo costruito questa architettura per semplificare la tradizionale reportistica in materia di sicurezza”, ha dichiarato Oleg Mygryn, CTO di AI EdgeLabs. “Integrando la verifica OS personalizzata con il rilevamento delle vulnerabilità basato su SBOM, diamo ai team di sicurezza una visione capillare del loro rischio e basata sulle priorità. Che si tratti di un errore di configurazione Linux o di un problema di firmware su un nodo critico GPU, il nostro motore AI identifica il contesto e la criticità, consentendo ai team di affrontare le risorse principali prima che possano essere sfruttate”.

Con Linux Audit and Compliance Center, AI EdgeLabs approfondisce la sua protezione nativa per l'AI nello strato runtime, dando alle organizzazioni la continua visibilità della conformità richiesta dalle normative emergenti.

Informazioni su AI EdgeLabs

AI EdgeLabs è una piattaforma di protezione del runtime autonoma e nativa per l'AI per carichi di lavoro AI regolamentati, cluster GPU, edge, cloud ibrido e ambienti sovrani. Realizzata per proteggere in tempo reale i carichi di lavoro e l'infrastruttura AI regolamentati, AI EdgeLabs offre funzionalità di rilevazione delle minacce e risposta alle stesse laddove i CNAPP non arrivano, garantendo l'integrità delle infrastrutture distribuite in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113332771/it/

Inna Ushakova, CEO

+19733235639

iu@edgelabs.ai

https://edgelabs.ai

https://www.linkedin.com/company/ai-edgelabs/





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire