AHS Tower: non ancora ultimata ma interamente venduta per oltre 700 milioni di dollari

AHS Properties ha confermato la vendita del 100 percento dell'inventario della AHS Tower, generando ricavi per oltre 700 milioni di dollari durante la fase di sviluppo, un chiaro indicatore della forte domanda del mercato per il suo progetto commerciale di punta.

La torre, che svetta sulla Sheikh Zayed Road con i suoi 69 piani, è situata a pochi minuti dal DIFC e dal Museo del Futuro. Progettata da Killa Design, studio di architettura di fama internazionale, con interni firmati da AHS Atelier, la torre rappresenta un passo decisivo nell'espansione di AHS Properties da complessi residenziali di ultra lusso a immobili commerciali di prestigio.

Questa domanda giunge in un anno di eccezionale crescita commerciale negli Emirati Arabi Uniti, con più di 250.000 nuove aziende aperte nel 2025, portando a 1,4 milioni il numero di tutte le aziende operanti nel Paese, una crescita del 119%.

Concepita come un indirizzo di nuova generazione per le aziende globali e le imprese regionali, la AHS Tower abbina dimensioni, design e spazi di lavoro di livello executive per stabilire un nuovo punto di riferimento regionale. La torre riunisce piani di grandi dimensioni, un ecosistema verticale di servizi esclusivi, un design elegante e connettività strategica.

“AHS Tower è la nostra risposta a un chiaro cambiamento nell'attuale modalità operativa delle aziende”, ha dichiarato Abbas Sajwani, Fondatore e CEO di AHS Properties. “Gli uffici negli EAU si stanno trasformando in hub dinamiche per esperienze significative di spazi di lavoro. Abbiamo sviluppato la nostra attenzione per mettere la salute umana al centro del concetto, del design, della costruzione e dell'utenza dei nostri immobili”.

“Stiamo adottando un concetto multidimensionale di benessere e attingendo intenzionalmente a un movimento immobiliare che promuove il benessere del valore di 584 miliardi di dollari, un movimento che dovrebbe raddoppiare a 1,1 trilione di dollari entro il 2029”, ha aggiunto Abbas Sajwani.

La torre offre unità commerciali con superfici da metà piano e a piano intero che vanno dai 2.900 ai 6.600 piedi quadrati, con skyline panoramiche e affacciate sul mare, supportate da ascensori ad alta velocità e accesso diretto alla metropolitana di Dubai. Due piani esclusivi sono dedicati ai servizi per gli inquilini, compreso un centro fitness e wellness privato, executive lounge, ristoranti esclusivi, sale congresso e spazi espositivi, tutti situati oltre il 60esimo piano per offrire la massima privacy e l'accesso a panorami tra i più belli di Dubai.

Gli spazi di benessere, per riunioni e di ritrovo sociale sapientemente progettati sono integrati nel design della AHS Tower, supportando una clientela produttiva, all'avanguardia e selettiva. “Prendendo ispirazione dai servizi basati sull'ospitalità, la AHS Tower è stata immaginata per rappresentare un nuovo punto di riferimento per l'arredo commerciale creando ambienti di lavoro ispirati e creativi”, ha dichiarato Scott McNeely, VP di Design per AHS Atelier.

Fin dalla sua fondazione nel 2021, AHS Properties offre una gamma di residenze ultra lussuose a Palm Jumeirah, Emirates Hills e sul Dubai Water Canal. Lo sviluppo di AHS Tower segna un nuovo capitolo nella strategia di crescita dell'azienda, che ridefinisce non solo le residenze ma anche gli spazi di lavoro con nuovi standard di design, benessere ed esperienze.

